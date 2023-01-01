Берег Живых. Наследники Императора. Анна Сешт
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Берег Живых. Наследники Императора. Анна Сешт

Берег Живых. Наследники Императора. Анна Сешт (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Фэнтези16+

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Сюжет

Империя Таур-Дуат– дар Великой Реки, благословлённый сиянием Солнечной Ладьи, драгоценный самоцвет в оправе песков пустыни Каэмит. Нет в мире равных мудрым жрецам и могучим воинам народа рэмеи, легендарным мастерам, некогда воздвигшим среди песков свои города и пирамиды Планарных Святилищ. Лишь потомки фэйри могут сравниться с рэмеи, но их вотчина– далёкие зачарованные чащобы севера, охотничьи угодья совсем иных Богов, вверенные заботам кланов высокорождённых. Тридцать лет минуло после окончания жестокой войны между двумя великими державами континента. Столицу Империи потрясает весть о гибели наследного царевича Хэфера, и вновь на границах Таур-Дуат раздаётся тяжёлая поступь Отца Войны. Император Секенэф должен выбрать нового наследника. Молодой воинственный царевич Ренэф, стремящийся отомстить за гибель брата, и не по годам мудрая царевна Анирет– кто из детей Владыки, оставшихся на Берегу Живых, способен принять из его слабеющих рук непосильное бремя власти?

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