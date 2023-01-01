Берег Живых. Буря на горизонте. Анна Сешт (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Одержав блестящую победу вЛебайе, обретя новых союзников, царевич Ренэф оказывается всердце политической игры, которая превосходит его понимание. Царевна Анирет, проходя сложный путь обучения, выбирает идти постопам одной изсамых великих своих прародительниц– знаменитой Императрицы Хатш�и. Ноповторить чужую судьбу нетак легко. Хэфер, потерянный наследник трона, ищет пути примирения сосвоей новой природой, дарованной ему двумя противоречивыми Богами. Амеж тем угроза новой войны нарастает.



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