Белый тигр. Анна Марек (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В Зоопарке открыли радиостанцию для зверей! – с этого начинается сказочная история, прозвучавшая в исполнении народной артистки России, легенды российского кинематографа Алины Покровской. Это история о тигрeнке из 13-го вольера по имени Тигрeша, о его взрослении, свободе и несвободе, об иллюзиях, поиске себя и, конечно же, о любви. И всe же кто такой Белый тигр? Неуклюжий, наивный тигрeнок, белая «ворона» в тигрином обличье или тот самый белый бенгальский тигр, встреча с которым, как свято верили в Индии, сулит просветление и полное счастье? Об этом вам расскажет он сам. История о «Белом тигре» – это и выдумка и правда. Яркая, игровая и в то же время, серьeзная. И для детей, и для взрослых. Текст читает: Алина Покровская Режиссер: Александр Валенский Музыка:



Белый тигр слушать на видеосервисе Wink.