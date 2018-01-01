Белый отряд. Артур Конан Дойл (книга, 2020) слушать онлайн

Белый отряд – исторический роман сэра Артура Конан Дойля, впервые опубликованный издательством Smith Elder в 1891 году, а до этого печатавшийся с продолжением в журнале Cornhill Magazine. Действие романа, повествующего о приключениях главного героя и английских лучников, происходит в середине XIV века (1337-1353) в Англии, Франции и Испании – в разгар Столетней Войны. Автор подробно описывает фигуру английского лучника и йомена в целом, отводя ему решающую роль в победах англичан над французами. Возвышенно описано рыцарство того времени читатель попадает в эпоху его заката, когда порох и ядра делают ненужными доспехи. Полное и яркое описание геральдики, природы, рыцарских законов, морских и сухопутных баталий, турниров, пылкой и верной любви – все это принесло роману не только огромную популярность среди читаталей многих поколений, но и восторженные отзывы историков. События, предшествовавшие тем, что происходят в «Белом отряде», легли в основу сюжета другого исторического романа А. Конан Дойля, «Сэр Найджел», вышедшего в 1906 году. ©



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