Белый колдун. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Несколько лет назад Юрий Симонов уговорил жену Лию бросить работу и сидеть дома. Сам Юрий, чтобы обеспечивать семью, начал мотаться по командировкам. Кажется, всех, в том числе дочь Риту, такое положение дел устраивало. Однажды Юрий после очередной командировки вернулся к родным на дачу и обнаружил там…белого колдуна Болеслава Полянского. Лия начала убеждать мужа в том, что в доме нечистая сила, и только белый колдун их спасет, мало того, с Болеславом Лия уже подписала контракт, и в случае невыполнения контракта, Лия с Юрием должны были платить большую неустойку. Юрий решил смириться с причудой жены и перетерпеть присутствие в доме постороннего. Однако, вскоре он увидел, что Болеслав, по сути, занял в доме его место, Лия предугадывала любое желание белого колдуна, Рита рассказывала ему свои сокровенные девичьи тайны. Мало того, оказалось, что Болеслав когда-то помогал соседке Марфе прогнать нечистую, а заодно «своими пассами» завоевал и ее сердце. Возмущенный Юрий уехал в город, но вскоре понял, что слишком легко сдается, и решил бороться за семью. Наутро он вернулся на дачу и сообщил, что ему было видение, отныне он тоже колдун. Вскоре Юрий убедил Лию и Риту в том, что именно его «колдовские способности» помогают им, так что Болеслава можно отпустить. Встретившись тайком с Юрием, Болеслав потребовал выплатить ему всю сумму по контракту, иначе белый колдун пригрозил прислать мускулистую подмогу для выбивания денег. Юрий при Лии высмеял колдуна, но реакция Лии оказалась непредсказуемой, она обвинила во всем Юрия и собралась уйти с Болеславом. Но тут появилась соседка Марфа, которая рассказала, что это она имитировала «нечистую силу» на даче у Симоновых, чтобы Болеслав мог заработать денег «на колдовстве». Марфа забрала успевшего « с горя» напиться белого колдуна, а Юрий и Лия помирились.



Белый колдун слушать на видеосервисе Wink.