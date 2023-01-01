WinkАудиокнигиБелый дедушка. Павел Владимирович Засодимский
Белый дедушка. Павел Владимирович Засодимский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика12+
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Сюжет
«…Посмотрел Степа вверх,– вверху месяц и яркие звезды горят, и нет им числа. И далекие звезды как будто мигают ему. Заглянул Стена дедушке в лицо – и вздрогнул, отшатнулся. Дедушкины дырявые глаза блеснули при месяце, точно живые, а на ледяных губах как будто улыбка мелькнула. И жутко, страшно стало Степе, бегом пустился он домой, не чуя земли под ногами…»
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