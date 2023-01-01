Белые ночи. Кроткая. Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Белые ночи" – одно из самых поэтичных произведений Ф.М.Достоевского. Главный герой повести – одинокий благородный мечтатель. Безответно влюбившись в Настеньку, случайную знакомую в городе белых ночей, он помогает ей обрести счастье с другим – с тем, кого любит она… Повесть «Кроткая» невелика по объему, сам автор называл ее «рассказом». Отставной офицер, изгнанный из полка за трусость, затем – бездомный побирушка, а ныне – преуспевающий ростовщик самоутверждается тем, что унижает и пытается полностью подчинить себе свою молодую жену. После ее самоубийства герой в смятении… «Пять минут, всего, всего только пять минут опоздал! Приди я за пять 5 минут – и мгновение пронеслось бы мимо, как облако, и ей бы никогда потом не пришло в голову».



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