Белая лилия. Анна Сабурова (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Этот мир прогнил насквозь. В нём процветают рабство и жестокость. Очнуться в новом мире в кандалах, казалось, что родной мир был лишь сладким сном. И вот моя жестокая реальность, где все хотят, чтобы я упала духом, злоупотребить мной и моим телом.Хватит ли мне сил взять в руки меч, чтобы выжить? Ибо прожить жизнь в качестве рабыни в мои планы не входит.Захватить власть в империи, искоренить рабство, запустить технический прогресс, дать людям новую веру и попутно воспитать нового Императора. Не слишком ли о многом я мечтаю? Но существует замысел богов, и у меня нет шанса отказаться. Ведь я всего лишь пешка на шахматной доске судеб. Ну, что боги, сыграем?



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