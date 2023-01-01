Белая фея. Наталья Жильцова (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Наталья Жильцова – известная писательница, автор книг в жанре героического и романтического фэнтези, создательница множества книжных циклов, написанных как единолично, так и в соавторстве. Представляем её рассказ по миру, хорошо знакомому тем поклонникам творчества Натальи Жильцовой, кто прочёл или прослушал написанную ею совместно со Светланой Ушковой книгу «Фея твоих кошмаров». Наивное заблуждение, будто все феи – добрые существа. Не стоит отождествлять их только с добрыми крылатыми малышками, которые собирают молочные зубки несмышлёнышей. Некоторые феи – те ещё стервы и при желании могут доставить серьёзные неприятности любому, а то и свести свою жертву со света. За врождённым очарованием этих созданий нередко скрывается совершенно скверный характер. О том и сказ. Слушайте!



Белая фея слушать на видеосервисе Wink.