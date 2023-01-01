Бегущий человек. Стивен Кинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Год 2025-й. Здесь царит нищета и безнадежность. Здесь люди участвуют не в президентских гонках, а в гонках со Смертью. Бен Ричардс потерял работу, а вместе с ней и надежду спасти умирающую дочь. Но у человека из трущоб всегда остается один, последний выход: участие в смертельно опасном реалити-шоу, в котором свою «жертву» преследует команда профессиональных убийц. Если Бен выиграет – денежный приз будет огромен, если же проиграет – погибнет. И теперь он бежит, сражаясь за свою жизнь, а у зрителей этой жестокой битвы есть возможность помочь ему – или его преследователям…



Бегущий человек слушать на видеосервисе Wink.