Бегущая по волнам. Александр Грин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Знаменитый фантастический роман выдающегося русского писателя – романтика ХХ века Александра Грина (настоящее имя Александр Степанович Гриневский (1880-1932), написанный в жанре «фэнтази», любим многими поколениями читателей нашей страны. Произведение включено в программы 5-11 классов средней ш�колы всех уровней обучения.



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