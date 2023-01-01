Бегущая по волнам. Александр Грин
Wink
Детям
Бегущая по волнам. Александр Грин

Бегущая по волнам. Александр Грин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Детская литература484 мин6+

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Сюжет

Знаменитый фантастический роман выдающегося русского писателя – романтика ХХ века Александра Грина (настоящее имя Александр Степанович Гриневский (1880-1932), написанный в жанре «фэнтази», любим многими поколениями читателей нашей страны. Произведение включено в программы 5-11 классов средней школы всех уровней обучения.

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