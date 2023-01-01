Беглый жених, или Как тут не свихнуться. Надежда Волгина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Все нормальные девушки мечтают о любви. Такой, чтоб до гроба, но с обязательным букетно-конфетным периодом. Вот и я… нормальная. Учусь в универе, встречаюсь с парнями, ищу свою половинку. И вдруг в один момент все изменилось. Он свалился мне на голову, а вернее, выскочил из кустов. Огромный, грязн�ый и совершенно невменяемый. Отмой его, накорми, приюти, да еще и душу сбереги. А потом и вовсе началось светопреставление, и жизнь моя перевернулась с ног на голову. А теперь спросите меня, о чем я мечтаю. Впрочем, скоро вы и сами все узнаете.Для обложки использованы фото со стока фотографий и изображений shutterstock.



Беглый жених, или Как тут не свихнуться слушать на видеосервисе Wink.