WinkАудиокнигиБег. Восемь снов. Михаил Булгаков
Бег. Восемь снов. Михаил Булгаков (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика210 мин12+
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Сюжет
Пьеса М. А. Булгакова «Бег» – о последнем этапе гражданской войны, пронизанном болью поражения белой армии. О судьбе русских эмигрантов, выброшенных волной революции за пределы родной страны и страдающих в разлуке. О бессилии перед лавиной истории и тщетности надежд убежать от родины, от судь�бы, от самих себя…
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