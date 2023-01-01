Бег. Восемь снов. Михаил Булгаков
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Бег. Восемь снов. Михаил Булгаков

Бег. Восемь снов. Михаил Булгаков (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика210 мин12+
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Сюжет

Пьеса М. А. Булгакова «Бег» – о последнем этапе гражданской войны, пронизанном болью поражения белой армии. О судьбе русских эмигрантов, выброшенных волной революции за пределы родной страны и страдающих в разлуке. О бессилии перед лавиной истории и тщетности надежд убежать от родины, от судьбы, от самих себя…

Бег слушать на видеосервисе Wink.

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