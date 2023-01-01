Бег с Лидьярдом. Доступные методики оздоровительного бега от великого тренера XX века. Гарт Гилмор, Артур Лидьярд. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Бег — это самый простой, быстрый, естественный и эффективный способ привести себя в хорошую форму, не требующий особых навыков и специального снаряжения. Даже если вы задыхаетесь, проходя быстрым шагом с десяток метров, через несколько недель регулярных занятий вы уже сможете без особой уста�лости пробегать дистанцию в километр и более. Главное — придерживаться определенных принципов и следовать советам знаменитого тренера Артура Лидьярда. Тем же, кто занимается другими видами спорта, бег будет полезен тем, что он развивает выносливость и укрепляет сердечно-сосудистую систему, а значит, приучает организм к повышенным нагрузкам.



Бег с Лидьярдом слушать на видеосервисе Wink.