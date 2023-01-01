WinkАудиокнигиБедный принц. Александр Куприн
Бедный принц. Александр Куприн (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Классика12+
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Сюжет
«Замечательно умно!– думает сердито девятилетний Даня Иевлев, лежа животом на шкуре белого медведя и постукивая каблуком о каблук поднятых кверху ног.– Замечательно! Только большие и могут быть такими притворщиками. Сами заперли меня в темную гостиную, а сами развлекаются тем, что увешивают елку. А от меня требуют, чтобы я делал вид, будто ни о чем не догадываюсь. Вот они какие – взрослые!..»
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