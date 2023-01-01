Бедные родственники. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Елена Круглова предлагает своей матери переехать к ней. Дело в том, что младшая дочь Надежды Михайловны, живущая с ней в родительской квартире, не дает матери покоя. Виктория нигде не работает и устраивает в квартире матери скандалы со своим сожителем. Елену возмущает, что деньги, которые она оставляет матери, та отдает беспутной Виктории. Мать отказывается переезжать к Елене, она жалеет свою младшую дочь, а Елену осуждает за несправедливое отношение к сестре. По просьбе матери, Елена устраивает Викторию в свою фирму секретарем, но вскоре жалеет об этом, потому что Виктория бросает работу. Надежда Михайловна продолжает оправдывать любимую дочь, она уверена, что Елена обязана заботиться о своей младшей сестре. Виктория со своим сожителем выгоняют мать из дома, и она просит Елену приютить ее. Однажды муж Елены, Василий, застает в квартире грабителей. Ими оказались Виктория и ее сожитель. Мать просит дочь уговорить Василия забрать заявление из милиции. Но через некоторое время Елена узнает, что у нее из рабочего сейфа украли деньги. Выясняется, что опять в краже замешана Виктория. И тут мать резко меняет свое отношение к Виктории: она заявляет, что у нее отныне нет младшей дочери. Виктории грозит суд, Елена и ее мужа-адвокат делают все возможное для смягчения приговора. Вику приговаривают к условному наказанию. Но Надежда Михайловна отказывается с ней общаться, и Елене стоит немалых трудов примирить мать с раскаявшейся младшей сестрой.



Бедные родственники слушать на видеосервисе Wink.