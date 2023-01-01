Бедность и богатство. Этика православного предпринимателя. Сергей Шарапов,Марина Улыбышева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В предлагаемой книге впервые представлен православный подход к предпринимательскому делу, что особенно актуально в условиях современного мира. Авторы книги Сергей Шарапов и Марина Улыбышева позаботились о том, чтобы книга была полезна любому читателю, как православному, так и представителю других конфессий, бизнесменам и тем, кто только планирует начать свое дело. Несмотря на насыщенность книги обилием библейских цитат и высказываний отцов церкви, книга заинтересовывает читателя легкостью изложения. Познавательные примеры из жизни не оставляют равнодушным. Простым доступным языком трактуются библейские истины. Православная этика предпринимательства, на которую делается главный акцент книги, основывается на заповедях Божиих, применение которых позволяет добиться успеха в любой сфере деятельности. А ведь стремление к процветанию и благосостоянию заложено в природе человека Богом и направлено на распространение христианских ценностей. Бедность и богатство – это то, что нас окружает. И правильная расстановка приоритетов, основанная на слове Божиим, помогает нам занять правильное место в жизни. На сегодняшний день бизнес в лице православных предпринимателей может стать основной движущей силой экономики современной России. Православная этика предпринимательства – существует ли она? Может ли Православие стать основой созидания богатой и процветающей экономики? Может и должно. Глубокая вера в Бога, стремление к искреннему исполнению Его заповедей, к честному и добросовестному труду д...Слушайте книгу.



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