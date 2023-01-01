Бедная Лиза. Николай Карамзин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Впервые повесть была опубликована в 1792 году в «Московском журнале», а спустя четыре года вышла отдельной книгой. После смерти отца, юная Лиза вынуждена трудиться не покладая рук, чтобы прокормить себя и мать. Весной она продаёт ландыши в Москве и там знакомится с молодым дворянином Эрастом, который влюбляется в неё, и готов даже ради своей любви оставить свет. Влюблённые проводят вместе все время. Пока однажды Эраст не сообщает, что должен вместе с полком выступить в поход, и им придётся расстаться. Спустя несколько дней он уезжает. Проходит несколько месяцев. Лиза, оказавшись в Москве, случайно видит Эраста в великолепной карете и узнаёт, что он помолвлен и в скором времени собирается жениться на богатой вдове…



Бедная Лиза слушать на видеосервисе Wink.