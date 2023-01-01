WinkАудиокнигиБедная Лиза. Наталья, боярская дочь. Марфа-посадница, или покорение Новагорода. Николай Карамзин
Бедная Лиза. Наталья, боярская дочь. Марфа-посадница, или покорение Новагорода. Николай Карамзин (книга, 2010) слушать онлайн
2010, Аудиокнига
Современная проза, Классика328 мин0+
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Сюжет
Представляемая аудиокнига включает исторические сочинения и повесть «Бедная Лиза», положившую начало русскому сентиментализму. Бедная Лиза Наталья, боярская дочь Марфа-посадница, или покорение Новагорода
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