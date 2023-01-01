Байрон. Анатолий Виноградов
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Байрон. Анатолий Виноградов

Байрон. Анатолий Виноградов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Современная проза516 мин0+

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О книге

Студия АРДИС предлагает вашему вниманию роман русского писателя Анатолия Виноградова (1888-1946) «Байрон». Это биографический роман о жизни английского поэта-романтика Джорджа Гордона Байрона. Сложная судьба поэта, ощущение катастрофичности и в мире, и в самом человеке, разочарование в действительности отразились в его творчестве. Он создал тип «байронического» рефлексирующего героя: разочарованный мятежный индивидуалист, одинокий, не понятый людьми страдалец, бросающий вызов всему миропорядку и Богу. Творчество Байрона – важный этап в духовном развитии европейского общества и литературы, в том числе и в русской.

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Жанр
Классика, Современная проза
Время
516 мин / 08:36

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