Байрон. Анатолий Виноградов (книга, 2020) слушать онлайн

Студия АРДИС предлагает вашему вниманию роман русского писателя Анатолия Виноградова (1888-1946) «Байрон». Это биографический роман о жизни английского поэта-романтика Джорджа Гордона Байрона. Сложная судьба поэта, ощущение катастрофичности и в мире, и в самом человеке, разочарование в действительности отразились в его творчестве. Он создал тип «байронического» рефлексирующего героя: разочарованный мятежный индивидуалист, одинокий, не понятый людьми страдалец, бросающий вызов всему миропорядку и Богу. Творчество Байрона – важный этап в духовном развитии европейского общества и литературы, в том числе и в русской.



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