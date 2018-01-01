Басни. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Дошедшие до нас древние сборники басен показывают, что первоначально басня существовала именно как басня-поучение. Осмеяние, а затем изобличение (сатира) появились в басне позднее. Древнейшим баснописцем в Европе принято считать легендарного Эзопа, который, быть может, не столько писал, сколько собирал живущие в народе и приспосабливал их для своих нравоучений. Можно с уверенностью сказать, что все баснописцы прошлого и современности вышли из Эзопа. В этом сборнике кроме произведений самого первого баснописца вас ждут и другие, не менее интересные басни зарубежных писателей. Продюсер издания: Владимир Воробьeв ©



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