Башня Ярости. Книга 1. Черные маки. Вера Камша
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Башня Ярости. Книга 1. Черные маки. Вера Камша

Башня Ярости. Книга 1. Черные маки. Вера Камша (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези1034 мин16+

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Сюжет

Ничто не предвещает бури… Но приближается время исполнения пророчеств. Лишь те, кто видит больше обычных смертных, давно следят за наползающим безумием. Безумием, в которое будут вовлечены все жители Тарры – мирийцы и таянцы, атевы и эландцы, эльфы и орки, старые хранители и новые силы, родившиеся на больной земле. В сумерках лжи и предательства брезжит свет трех звезд. Свет, что озарит дорогу тем, для кого честь и долг не пустые слова. Время, когда каждому придется сделать выбор, пришло. Но так далеко не суждено заглянуть даже прорицателям…

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