Башня Ярости. Книга 1. Черные маки. Вера Камша (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Ничто не предвещает бури… Но приближается время исполнения пророчеств. Лишь те, кто видит больше обычных смертных, давно следят за наползающим безумием. Безумием, в которое будут вовлечены все жители Тарры – мирийцы и таянцы, атевы и эландцы, эльфы и орки, старые хранители и новые силы, родившиеся на больной земле. В сумерках лжи и предательства брезжит свет трех звезд. Свет, что озарит дорогу тем, для кого честь и долг не пустые слова. Время, когда каждому придется сделать выбор, пришло. Но так далеко не суждено заглянуть даже прорицателям…



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