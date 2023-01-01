Башня гоблинов. Лайон Спрэг де Камп (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

В королевстве Ксилар, одном из двенадцати городов-государств Новарии, есть своеобразный обычай. Жители выбирают короля на пять лет, а после отрубают ему голову и выбрасывают в толпу. Тот, кто ловит злополучный подарок, становится следующим правителем. Так к власти приходит Джориан из Кортоли �– могущественный и умный мужчина со слабостью к женщинам и тягой к приключениям. За время правления Джориан сделал королевство сильным и влиятельным. Но срок подходит к концу и отважного новарийца ждет участь предшественников. Вот только смерть не входит в его планы.



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