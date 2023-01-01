Башня чёрного дракона. Валентина Алексеевна Езерская (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Казалось ли вам хоть раз, что вы проживаете иллюзорную жизнь? Что все, на что были способны, уже сделали? Я потеряла в одночасье все и уже никогда не смогу взлететь так высоко, как раньше. Но что, если колесо Судьбы вернет меня туда, откуда я когда-то пришла – в мир, полный магии и древних существ? �Он тысячелетиями сходит с ума, утратив человеческую сущность. Нас с ним связывает древняя тайна. Осталось понять, какая именно, а заодно разобраться, что случилось в моем прошлом. Но для начала ужиться с ужасным драконом, найти с ним общий язык и научиться пользоваться неожиданными способностями.



Башня чёрного дракона слушать на видеосервисе Wink.