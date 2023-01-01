Барышня и хулиган. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Начальник райотдела милиции Николай Изотов вернулся домой чуть раньше обычного и увидел, что дочь –Марина – привела к себе молодого человека, известного всему райотделу хулигана – Георгия Гребенькова. Николай увидел, что Марина влюблена в Георгия, но допустить этих отношения он не мог. На приеме у психоаналитика Николай рассказал, что два года назад он посадил Георгия за кражу автомобиля, тогда Георгий пообещал жестоко отомстить. Николай попытался объяснить дочери, что Георгий ее не любит, но Марина была убеждена, Георгий герой, он спас ее от хулиганов. Тогда Николай отправился к Георгию и пригрозил ему посадить его снова, если он узнает, что Георгий все еще встречается с его дочерью. Георгий с усмешкой протянул Николаю мобильный телефон, оказывается, весь их разговор слышала дочь Марина. Марина обиделась на отца, собрала вещи и переехала к Георгию. По совету Николай не стал давить на дочь и требовать, чтобы она вернулась. Прошло семь месяцев, случайно Николай узнал о том, что хулиганы, от которых когда-то якобы спас Марину Георгий, были лучшими друзьями Гребенькова. Николай встретился с Мариной, Марина к этому времени уже была в положении, она расплакалась, жизнь с Георгием оказалась не такой счастливой. Марина вернулась к отцу. Георгия Николай к дочери не подпускал, хоть тот и убеждал, что все понял и искренне полюбил Марину. Вскоре Георгий исчез, Марина родила, Николай привез дочь с внуком домой, неожиданно раздался звонок в дверь. На пороге Георгий с кучей подарков для сынишки. Георгий рассказал, что исправился и устроился на работу.



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