Бард 3. Сергей Витальевич Карелин,Евгений Лисицин (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

«Хогвартс» оказался тем ещё местечком. Первые занятия позади, у меня появились друзья и новые девушки, но и проблем выше крыши! Баба Яга, заднеприводные американцы, сибирские мажоры, ректор мямля… Где наша не пропадала? Как выяснилось, наша пропадала везде. И волшебная лира не всегда может помочь, и девушки не такие милые. Поход за новыми красотками обернулся черт знает чем… Зато кошкодевочек наконец встретил!



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