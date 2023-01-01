Бард 1. Сергей Витальевич Карелин,Евгений Лисицин (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Какое лучшее воспоминание вашей жизни? Секс с двумя девушками? Списанный билет на экзамене? А может поход на концерт Бузовой? Возможно. У меня необычный вариант летящий в мою несчастную голову обрезок железной трубы. А после провал и новый мир. И пусть меня тут считали неудачником, но так было до того момента, как я получил уникальный класс Барда, а так же у меня единственного работает огнестрел! Посмотрим, от чего враги загибаются быстрее верного дробовика или русского рока! Кто сказал, что гитара не ударный инструмент? Держитесь аборигены я завоюю этот мир Песней и Пулей. А это что за прикольные ушки у проходящей мимо девушки?



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