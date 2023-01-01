Банкротство.net (Задачник). Юрий Яворский (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Банкротство – это не смерть. Трудно в это поверить, но банкротство может стать вашим спасением. Книга описывает правила выживания и задачи, которые необходимо решить в процессе подготовки к банкротству, если его уже не избежать, и даёт понимание полного комплекса мер неюридического характера. Одновременно показаны методы защиты, которые являются тактикой построения будущего бизнеса – выжившего бизнеса, бизнеса без долгов и кредитов. Книга основана на реальных событиях и личном опыте автора. Автор – бизнес-эксперт и наставник с международным опытом. Основатель нескольких успешных международных брендов и производств, которые передал в собственность и под управление своим сыновьям. 30 лет исполнилось бизнесу автора, управляет им уже второе поколение, оба сына руководят инжинирингом, производствами, маркетингом и продажами. Воспитать сыновей, которые управляют семейной корпорацией – это тоже бизнес-успех, чему обязательно будет посвящена отдельная книга.



Банкротство слушать на видеосервисе Wink.