Баллада о сломанном носе. Арне Свинген (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Баллада о сломанном носе» – это история 13-летнего подростка по имени Барт. Он занимается боксом потому, что так хочет мама. «Вырастешь и еще поблагодаришь меня за это», – часто повторяет она. На самом деле Барт обожает музыку и, пока никто не слышит, поет арии из опер. Его подруга Ада решает во что бы то ни стало прославить Барта и сделать так, чтобы он выступил на школьном празднике. Тут-то и начинаются настоящие сложности. В этой книге много смеха и слез, бокса и музыки, настоящей дружбы и школьной любви. Роман опубликован в 14 странах, в том числе, в США в издательстве Simon



Баллада о сломанном носе слушать на видеосервисе Wink.