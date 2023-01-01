Бал дебютанток. Танец с врагом. Татьяна Серганова (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной писательницы Татьяны Сергановой – «Бал дебютанток. Танец с врагом», первую в серии «Танец с врагом». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Алисой Павловой. Это было приключение, обернувшееся большими проблемами. Попав на бал дебютанток по чужому приглашению, я неожиданно привлекла внимание принца и… одного очень вредного и дотошного ящера. Если с первым как-то можно разобраться, то второй слишком опасен. От него не спрятаться и не скрыться. И зачем я только согласилась с ним танцевать? Слушаем, лайкаем, активно комментируем!)



Бал дебютанток слушать на видеосервисе Wink.