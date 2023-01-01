Багровый остров. Михаил Булгаков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В неспокойном Тихом океане, под сорок пятым градусом на огромнейшем необитаемом острове, жили славные родственные племена: красные эфиопы, белые арапы и арапы неопределенной окраски, получившие от мореплавателей кличку махровых. Арапы правили островом, эфиопы обрабатывали махровые поля, ловили рыбу и собирали черепашьи яйца. Текла мирная и размеренная жизнь, в общем и целом все были довольны собой и друг другом, но только до тех самых пор, как в бухту острова зашел корабль знаменитого лорда Гленарвана. Вот тут- то все и началось… «Драматический памфлет» «Багровый остров» до сих пор остается одной из самых загадочных пьес Булгакова. 9 декабря 1928 года Булгаков присутствовал на дневном закрытом просмотре своей пьесы. 11 декабря состоялась премьера. Общественно-эстетическое содержание комедии не было адекватно понято современниками. Критика за немногими исключениями, дала превратную интерпретацию спектаклю, и в особенности пьесе. Постановка острых вопросов театральной жизни – о приспособленчестве на «идеологической» почве, о «красной» халтуре, затопившей сцену, о бюрократической системе контроля над искусством – воспринималась к концу 1920-х годов как неуместная политическая дерзость. Теперь у вас есть уникальная возможность послушать аудиоверсию этого удивительного и незаслуженно забытого произведения М.А. Булгакова.



Багровый остров слушать на видеосервисе Wink.