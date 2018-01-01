Back in the U.S.S.R. Подлинная история рока в России. Артемий Троицкий (книга, 2020) слушать онлайн

Впервые книга «Back in the U.S.S.R.» была опубликована в 1987 году в Англии. В последующие годы ее выпустили в США, Японии и нескольких европейских странах. И лишь спустя двадцать лет книга «Назад в СССР: Подлинная история рока в России» была издана в России. Эта книга не энциклопедическая и даже не аналитическая. Практически все, что описано в ней, базируется на личном опыте тех, кто делал историю советского рока. Эта книга – не просто яркий и живой отчет о тяготах и испытаниях российских музыкантов 80-х годов прошлого века это также рассказ о доселе не описанной социальной революции, отраженной сквозь призму рок-музыки. «Квадро», «АВИА», «Пикник» – для нового поколения эти рок-группы, равно как и имена Алексея Козлова, Александра Градского или Жанны Агузаровой, практически ничего не значат. А группы «Машина времени» или «Браво» воспринимаются как «оркестр Утесова» из 70-х. А ведь каких-то двадцать-тридцать лет назад они были кумирами миллионов. Рок был для них религией, криком свободы и оружием сопротивления. Рок преследовали власти – он был опасен. Рок не продавался – он был бескорыстен. За двадцать лет наша страна изменилась неузнаваемо. Новая музыка тоже стала другой: музыкой изначально свободных людей, а не людей, отчаянно пытающихся утвердить свою свободу. © А. Троицкий ©



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