Бабушка по вызову. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Вера Кожевникова чуть больше года назад вышла замуж за Сергея. Он ушел от первой жены и сына Стасика, когда Вера забеременела. Мать Сергея Елена Николаевна не может простить этого Вере, игнорируя не только ее, но и маленькую дочь Веры и Сергея. Вере обидно, что всю свою любовь ее свекровь отдает первой жене Сергея и внуку. Вера даже уговорила Сергея купить квартиру поближе к свекрови, но лучше их отношения не стали. Свекровь не признает ее и постоянно говорит Сергею, что его настоящая семья – первая жена и сын. Сергей сообщает, что Стасик отказывается ехать без него в санаторий и, несмотря на протесты Веры, уезжает с сыном и первой женой. Сергей уверяет, что поселится отдельно от них, но когда он возвращается, Вера находит доказательства того, что они жили в одном номере. Сергей признается, что до сих пор любит свою первую жену, и хочет вернуться к ней от Веры. Вера понимает, что проиграла, она решает переехать в другой район. Подыскать квартиру ей помогает риэлтер Игорь. Между ними вспыхивает симпатия. Сергей ревнует Веру. Он требует отдать ему деньги, которые потратил на покупку квартиры, но потом жалеет об этом. Он просит Веру не переезжать никуда. Вера и Сергей остаются друзьями, ведь у них растет общая дочь.



Бабушка по вызову слушать на видеосервисе Wink.