Бабье лето. Петр Ловыгин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Самая оглушительная во всех смыслах страна на земле, в рассказах Петра Ловыгина, блогера и путешественника. Четыре месяца странствий по Бенгалии, Тамил-Наду, Пенджабу, Раджастану и прочим, прочим… Сатья Саи Баба, Мать Тереза, Праздник Холи, пузатые брахманы, мертвецы, плывущие вдоль Ганги, автотрассы из коровьих лепешек, Шахрух Хан и Айшвария Рай – все это в новой книге известного фотохудожника. Петр Ловыгин – один из наиболее известных российских блогеров, фотограф, художник и преподаватель.



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