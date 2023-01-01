Бабье лето. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Нина устала от скандалов в семье. ЕЕ дети отказывались принимать ее нового избранника. Которого она привела в дом. Психолог посоветовала рассказать детям о своих чувствах к Геннадию. Но Нина не послушала совет и решила подкупить детей подарками. Ее тактика не сработала. И атмосфера еще больше наколилась. Дочь Нины рассказывает метери о том, что у нее с Геннадием была интимная связь. Геннадий пытается оправдаться, но Нина ему не верит. Сын Нины рассказывает, что дочь обманула мать. Полина извиняется перед матерью. В итоге Геннадий и Нина помирились.



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