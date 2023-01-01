Баба-яга, Ваня и Наполеон. Веселые сказки для детей и взрослых. Николай Щекотилов,Александр Левашов,Галина Филиппова,Клавдия Смирягина-Дмитриева,Игорь Ященко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Обычно сказочными чудесами интересуются дети. Но эти истории, смешные и увлекательные приключения с непредсказуемыми сюжетами, не оставляют равнодушными и большинство взрослых. В сборнике – тексты, написанные специально для аудио-книжки музыкальных сказок. А какая же музыкальная сказка без песенки? Вот почему здесь каждая история предваряется стихотворными строками. И много диалогов: они дают возможность узнавать героев – весeлых представителей всем нам знакомой нечистой силы. Создатели: Николай Щекотилов – сочинитель несерьeзных сказок. Галина Филиппова и Клавдия Смирягина-Дмитриева – стихи. Александр Левашов – музыка и пение. Все соавторы – лауреаты за 2015, 2016 годы одного из топ трех литературных сайтов свободной публикации авторских произведений. Поeт, читает и озвучивает всех героев Игорь Ященко – многократный лауреат международного конкурса «Артист из народа».



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