Баба Яга. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Сергей Носов только что вернулся из армии. Он надеялся, что дома его ждут «с распростертыми объятиями». Но ситуация дома оказалась не такой радужной, какой рисовал ее Сергей в своем воображении. За год его сестра Елена успела выскочить замуж за Андрея и забеременеть. Сестра с зятем теперь жили в комнате Сергея, а ему самому места в родительской квартире не хватило. Мать смущенно попросила его переехать к их бабушке Тамаре, которую за сварливый характер в семье прозвали Бабой Ягой. Сергею ничего не оставалось, как согласиться. Но жизнь со своенравной старухой оказалось несладкой. Вскоре, во время очередной ссоры, он рассказал ей, как между собой называют бабу Тому. Она расплакалась. Сергей впервые посочувствовал ей, но не более того, жить с ней он не хотел и заявил об этом домашним. После многочисленных ссор и выяснений отношений, Сергей добился своего. Елена с мужем переехали к бабушке, а Сергей вновь вернулся в родной дом. Только теперь родня всячески подчеркивала, что Сергей поступил плохо. Мать укоряла его, сестра вела себя с бабушкой так, будто та была ей чужой. В Сергее проснулась совесть, он пожалел бабушку и решил вновь поменяться с сестрой местом жительства. Вернувшись к бабушке, Сергей больше узнал о ее жизни. Оказалось, что баба Тома прошла через многое. Были в ее жизни и голод, и унижения. И замуж она вышла за нелюбимого для того, чтобы забрать к себе малолетнего брата и поставить его на ноги. Родив троих сыновей мужу, баба Тома осталась одна. Муж бросил ее. Жизнь была очень не сладкой. Все это стало для Сергея открытием, в нем даже проснулась гордость за бабушку, которая смогла перенести столько лишений. Незаметно для себя Сергей начал меняться. До сих пор никуда не устроившись на работу, он считал, что ему еще надо отдохнуть после армии. Но теперь Сергей видел, что сам отвечает за свою судьбу, и, если он хочет перемен, значит, должен действовать. Сергей устроился на работу и стал опорой для своей бабушки.



Баба Яга слушать на видеосервисе Wink.