Азиатский стиль управления. Как руководят бизнесом в Китае, Японии и Южной Корее. Синг Ю (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Главное в западных компаниях – эффективность и рациональность. Для восточных фирм куда важнее взаимоотношения и этический кодекс. Чтобы установить долгосрочные, доверительные отношения с восточными руководителями, их западным коллегам необходимо понимать основные элементы деловой культуры Востока и тонкости ведения переговоров. Бизнес-консультант из Сингапура Синг Онг Ю рассматривает разные модели китайской, японской и корейской систем управления, а также теории, лежащие в их основе. Он приводит примеры успешных и неудачных попыток выхода западных компаний на восточные рынки. Теперь вам будет проще понять азиатских партнеров и выстроить с ними успешное взаимодействие.



Азиатский стиль управления слушать на видеосервисе Wink.