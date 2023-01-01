Азбука Морзе. Новела. Олесь Терентійович Гончар
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Азбука Морзе. Новела. Олесь Терентійович Гончар

Азбука Морзе. Новела. Олесь Терентійович Гончар (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Классика12+

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Сюжет

Аудіокнига з новелою «Азбука Морзе» із роману Олеся Гончара «Тронка». Чим жила сільська молодь у повоєнні роки минулого століття. Країна відбудовувалася, і робота в позашкільний час вважалася нормою. Втім і самі підлітки не могли уявити себе без праці. І тому так органічно вони вписуються в типові степові пейзажі, наче сама природа прийняла їх у своє лоно. Хоча ще зовсім недавно років 15 тому, тут було зовсім неприроднє страховисько війни. І воно досі проходить рефреном по всім новелам роману «Тронка». Як і в цій, де один із героїв покалічений міною. Втім все Ви почуєте відкривши новелу «Азбука Морзе» із роману Олеся Гончара «Тронка». Серед інших новел з роману «Тронка» Олеся Гончара ви почуєте: Ти – літай Азбука Морзе Червона торпеда Лукія, голова робіткому Мамайчуки Передчуття океану Пікетажистка Капітан Дорошенко Залізний острів Тут багато неба Полігон (Історія однієї любові) Тронка

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