Азбука денег: управление личным кошельком. Константин Бакшт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Известный бизнес-тренер, консультант и предприниматель Константин Бакшт, автор деловых бестселлеров по ведению бизнеса, научит вас персональному финансовому менеджменту, поделится богатым опытом, как взять под контроль свои доходы и расходы. Неважно, сколько вы зарабатываете! Важно, сколько денег у вас остается ежемесячно после повседневных трат и направляется на инвестиции. Ведь очень часто деньги просто уходят «в песок», в никуда, заставляя потом долго ломать голову, куда же они подевались. Пока вы не возьмете под контроль собственные финансы – обеспеченность вам не светит. И если вы не контролируете свой кошелек, он начинает контролировать вас… А умение управлять личным кошельком – это путь к финансовой независимости и финансовой свободе. В аудиокниге приведены практические, конкретные работающие технологии. Автор поможет определить и рассчитать ваши финансовые цели, проанализирует, как вести текущее управление личными финансами и как ежемесячно сводить и проверять финансовый отчет. Поясняющие рисунки к аудиокниге представлены в папке Pictures



Азбука денег: управление личным кошельком слушать на видеосервисе Wink.