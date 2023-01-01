Азъ есмь Софья. Царевна. Галина Гончарова
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Азъ есмь Софья. Царевна. Галина Гончарова

Азъ есмь Софья. Царевна. Галина Гончарова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Русская литература, Фантастика1507 мин16+

О книге

Над Русью вновь собирается гроза: совершают набеги крымчаки, готовится к войне турецкий султан, плетут интриги бояре… Как тут остаться безучастной? Софья, любимая сестра царевича Алексея, просто обязана вмешаться. Предстоит новая кровавая сеча, в которой русичи и поляки должны плечом к плечу встать против общего врага. И выжить. И победить. А чтобы помочь и брату, и родной стороне, нужно взять на себя тяжкий груз ответственности – строить корабли, организовывать производство оружия, налаживать отношения Руси с соседями… Разве смогла бы это все поднять обыкновенная царевна? Но по плечу ли эта ноша женщине из будущего?

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Жанр
Фантастика, Русская литература
Время
1507 мин / 25:07

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