Айседора Дункан. «Танцующая босоножка». Наталья Павлищева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Я не собираюсь учить вас танцам. Я просто хочу научить вас летать, как птицы, гнуться, как молодые деревца под ветром, радоваться, как радуется под майским утром бабочка, дышать свободно, как облака, прыгать легко и бесшумно, как серая кошка». Когда на сцену выпархивала юная Айседора Дункан, «прекрасная босоножка», чтобы танцем «пересказать» музыку, картину, стихотворение и даже философский трактат, завороженные ее танцем зрители не подозревали, что у танцовщицы от голода кружится голова. Первую половину жизни Айседора голодала, довольствовалась чужими обносками и не имела крыши над головой, но и позже мировая слава не принесла спокойствия. Потеря детей, предательства и обман любимых, гибель единственного законного мужа – Сергея Есенина (она ведь даже его фамилию себе взяла!), непонимание ее творчества… Но с рождения и до последних минут жизни на каждый удар судьбы Айседора отвечала танцем. Только танец спасал от любых бед, ведь сама Айседора и есть танец.



Айседора Дункан слушать на видеосервисе Wink.