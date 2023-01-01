Автор жизни. Как изменить себя, не изменяя себе. Анна Калантерная
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Автор жизни. Как изменить себя, не изменяя себе. Анна Калантерная

Автор жизни. Как изменить себя, не изменяя себе. Анна Калантерная (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология468 мин16+

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Сюжет

Анна Калантерная – психолог, автор трансформационных онлайн-марафонов. Эта книга – вторая в серии «Автор жизни» – создана для тех, кто уже прошел путь от Жертвы к Хозяину жизни или ее Автору и понимает, чем отличаются эти жизненные позиции. Читая ее, вы продолжите работу над проработкой сознания и становлением авторской позиции: научитесь жить в гармонии с самим собой и создавать гармоничные отношения с другими людьми. Вы сами найдете ответы на накопившиеся вопросы и перейдете на новый, продвинутый, уровень Авторства.

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