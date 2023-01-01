Автомобили и транспорт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Веселый музыкальный спектакль в легкой и доступной форме познакомит ребят с историей развития наземного транспорта. Маленькие слушатели узнают, когда было изобретено колесо, почему пар движет паровоз, кто создал первый автомобиль и как устроен двигатель внутреннего сгорания. Вся информаци�я дана в легкой и понятной детям форме.



Автомобили и транспорт слушать на видеосервисе Wink.