Автомобили и транспорт
Wink
Детям
Автомобили и транспорт

Автомобили и транспорт (книга, 2020) слушать онлайн

8.42020, Аудиокнига
Русская литература, Детская литература51 мин6+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Веселый музыкальный спектакль в легкой и доступной форме познакомит ребят с историей развития наземного транспорта. Маленькие слушатели узнают, когда было изобретено колесо, почему пар движет паровоз, кто создал первый автомобиль и как устроен двигатель внутреннего сгорания. Вся информация дана в легкой и понятной детям форме.

Автомобили и транспорт слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг