WinkАудиокнигиАвтобиографические заметки. Иван Бунин
Автобиографические заметки. Иван Бунин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Биографии и мемуары90 мин12+
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Сюжет
«Некоторые автобиографические заметки, касающиеся главным образом моей писательской жизни, были напечатаны мною лет пятнадцать тому назад в собрании моих сочинений, изданном в Берлине „Петрополисом“. Дополняю их некоторыми новыми…»
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