Автобиографические заметки. Иван Бунин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Некоторые автобиографические заметки, касающиеся главным образом моей писательской жизни, были напечатаны мною лет пятнадцать тому назад в собрании моих сочинений, изданном в Берлине „Петрополисом“. Дополняю их некоторыми новыми…»



Автобиографические заметки слушать на видеосервисе Wink.