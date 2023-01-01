Аврора. Ким Робинсон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Новый научно-фантастический роман от автора высоко оцененной критиками «марсианской» трилогии – о межзвездном ковчеге и покорении враждебного человечеству космоса. В 12 световых лет от Земли 2122 пассажира гигантского корабля «плывут» по Млечному Пути к новому солнцу. Спустя полтора века пути и 6 поколений вынужденные эмигранты, самоотверженные исследователи приближаются к звезде G-класса Тау Кита и водной планете. В замкнутой системе на 12 порядков меньше Земли они воссоздали архипелаг всех климатических зон. Ждет ли обитателей рукотворного ковчега процветание за пределами Солнечной системы?



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