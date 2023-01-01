Авель Санчес. История одной страсти. Святой Мануэль Добрый, мученик / Abel Sanchez. Una Historia de Pasion.. Мигель де Унамуно (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Длительность записи: 5 часов и 23 минуты. Текст читает искусственный интеллект. Чёткая речь и безукоризненное произношение ИИ идеально подходят для изучающих иностранный язык. В предлагаемое вниманию читателей издание вошли две повести известного испанского писателя и философа Мигеля де Унамуно (1864-1936): «Авель Санчес. История одной страсти» и «Святой Мануэль Добрый, мученик». В первой повести-притче герой представлен Каином-мучеником. Вторая повесть – идейное и художественное завещание писателя.



Авель Санчес слушать на видеосервисе Wink.