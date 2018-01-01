Авантюристы. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта аудиокнига посвящена авантюристам. Одни из них испытывали судьбу, становясь пиратами, другие появлялись под чужими именами. Одни строили финансовые пирамиды, другие создавали новые религии, подделывали произведения искусства, шпионили… Но, так или иначе, все они пытались влиять на ход мировой истории. Борис Савинков Валентина Соловьeва Ванька Каин Генри Морган Георгий Гурджиев Григорий Распутин Джакомо Казанова Дмитрий Якубовский Елена Блавацкая Елизавета Тараканова Емельян Пугачeв Иван Болотников Лжедмитрий I Лжедмитрий II Марина Мнишек Мария Будберг Маркиз де Сад Мата Хари Николай Павленко Сен-Жермен Сергей Мавроди Сонька Золотая Ручка Степан Разин Томас Лоуренс Франсиско Писсаро Френсис Дрейк Шарль де Бомон Эмма Лайон Эрнан Кортес Яков Блюмкин ©



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