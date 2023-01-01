WinkАудиокнигиАвантюристка. Потерявшая имя. Анатолий Ковалев,Анна Малышева
Авантюристка. Потерявшая имя. Анатолий Ковалев,Анна Малышева (книга, 2013) слушать онлайн
2013, Аудиокнига
Приключения761 мин12+
Сюжет
Действие первого романа начинается в 1812 году в Москве, в момент вступления французской армии. Юной героине, графине Елене Мещерской, потерявшей в московском пожаре семью, состояние и положение в обществе, предстоит преодолеть многочисленные трудности и научиться противостоять жестокой судьбе…
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