Авантюристка. Потерявшая имя. Анатолий Ковалев,Анна Малышева
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Авантюристка. Потерявшая имя. Анатолий Ковалев,Анна Малышева

Авантюристка. Потерявшая имя. Анатолий Ковалев,Анна Малышева (книга, 2013) слушать онлайн

2013, Аудиокнига
Приключения761 мин12+

Сюжет

Действие первого романа начинается в 1812 году в Москве, в момент вступления французской армии. Юной героине, графине Елене Мещерской, потерявшей в московском пожаре семью, состояние и положение в обществе, предстоит преодолеть многочисленные трудности и научиться противостоять жестокой судьбе…

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