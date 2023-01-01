Audio про Audi. История бренда. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиокнига «Audio про Audi. История бренда» рассказывает о прошлом и настоящем одной из самых известных автомобильных компаний. В нынешнем году компании Audi исполняется 100 лет. Путь, пройденный ею, полон драматических поворотов, спроецированных на важнейшие события ушедшего столетия. Читать главы этой книги приглашены один из самых узнаваемых «голосов» России актер Сергей Чонишвили и популярный рэп-исполнитель Тимати.



Audio про Audi слушать на видеосервисе Wink.